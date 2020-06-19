D-100 karayolunda bir alt geçidi su bastı (2)
D100 karayolu Dilovası mevkisinde su basan alt geçidin görüntüleri Su temizleme çalışmalarından görüntüler Duran trafikte araçların görüntüleri KOCAELİ - Kocaeli'de aniden bastıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
19.06.2020 15:08 | Son Güncelleme: 19.06.2020 15:50
D100 karayolu Dilovası mevkisinde su basan alt geçidin görüntüleri
Su temizleme çalışmalarından görüntüler
Duran trafikte araçların görüntüleri KOCAELİ - Kocaeli'de aniden bastıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi. D100 karayolu Dilovası mevkisinde bir alt geçidi su basması sonucu trafikte yoğunluk oluştu.
Kaynak: AA