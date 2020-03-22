D-100 karayolunda araç alev alev yandı
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D-100 Karayolu, Haydarpaşa, Araç

D-100 karayolunda araç alev alev yandı

- D-100 karayolunda araç alev alev yandı D-100 Karayolu Haydarpaşa mevkiinde hafif ticari araç alev alev yandı.

22.03.2020 17:48 | Son Güncelleme: 22.03.2020 17:49
D-100 karayolunda araç alev alev yandı

- D-100 karayolunda araç alev alev yandı

İSTANBUL - D-100 Karayolu Haydarpaşa mevkiinde hafif ticari araç alev alev yandı. Aracı yoldan geçen İBB ait İstaç ekipleri söndürdü. Araç kullanılamaz hale geldi.

D-100 Karayolu Haydarpaşa mevkii Harem istikametinde hafif ticari araç seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevler aracı sararken araçtakiler kendilerini dışarı attı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliği alarak trafiği durdurdu. Yangına ilk olarak İBB'ye ait İstaç ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekipleri ise yangını kısa sürede söndürürken araç kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan araç yangını cep telefonu kameralarına yansıdı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde seyir halindeki araç alev alıyor, alev alana araca müdahale ediyor, yangın kısa sürede kontrol altına alınıyor.

D-100 karayolunda araç alev alev yandı

Kaynak: İHA

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D-100 karayolunda araç alev alev yandı

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