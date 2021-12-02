D-100 karayolu üzerinde drift yapan şahsa 6 bin 700 TL para cezası - Haberler
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D-100 karayolu üzerinde drift yapan şahsa 6 bin 700 TL para cezası

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

100 karayolu üzerinde drift yapan şahsa 6 bin 700 TL para cezası Sürücü belgesine el konuldu D-100 karayolu üzerinde drift yapan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

D-100 karayolu üzerinde drift yapan şahsa 6 bin 700 TL para cezası

Sürücü belgesine el konuldu

İSTANBUL - D-100 karayolu üzerinde drift yapan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahsa, Trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan 6 bin 700 TL cezai işlem uygulanıp, sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak (Drift)" suçu ile ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında; 06.11.2021 tarihinde Küçükçekmece ilçesi D-100 karayolu üzeri Cennet mevkiinde bir aracın drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğünü öğrendi. Yapılan çalışmalarda araç sürücüsünün M.D. olduğu anlaşıldı. M.D. ekipler tarafında kısa sürede yakalandı. Yakalanan şahsa, Trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan 6 bin 700 TL cezai işlem uygulanıp, sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu. Şahsın drift atması cep telefonu kamerasına yansıdı.

D-100 karayolu üzerinde drift yapan şahsa 6 bin 700 TL para cezası

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