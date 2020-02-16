D-100 karayolu sanayi ışıklarında otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı
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D-100 karayolu sanayi ışıklarında otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

Sakarya D-100 karayolu sanayi ışıklarında otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

16.02.2020 20:10 | Son Güncelleme: 16.02.2020 20:10
D-100 karayolu sanayi ışıklarında otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

D-100 karayolu sanayi ışıklarında otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, D-100 karayolu Dörtyol Sanayi ışıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 54 KE 660 plakalı otomobil ile 34 FT 259 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı.


Kazanın verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA
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