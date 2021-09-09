D-100 KARAYOLU'NDAKİ MOTOSİKLET KAZASI 2 KİŞİNİN CENAZELERİ ADLİ TIP KURUMU'NDAN ALINDI
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D-100 KARAYOLU'NDAKİ MOTOSİKLET KAZASI 2 KİŞİNİN CENAZELERİ ADLİ TIP KURUMU'NDAN ALINDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

100 Karayolu'nda, üzerinde bulundukları motosikletin bariyerlere çarpması sonucu yaşanan kazada hayatını kaybeden sürücü Mehmet Cemal Akıl ile Gültekin Dönmez'in cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

D-100 Karayolu'nda, üzerinde bulundukları motosikletin bariyerlere çarpması sonucu yaşanan kazada hayatını kaybeden sürücü Mehmet Cemal Akıl ile Gültekin Dönmez'in cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Kaza, dün gece saatlerinde, D-100 Karayolu Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, D-100 Karayolu'nda makas atarak ilerleyen ve üzerinde Mehmet Cemal Akıl ve Gültekin Dönmez'in bulunduğu 06 HPP 54 plakalı motosiklet, Zeytinburnu Cevizlibağ mevkiine geldiği esnada sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet üzerindeki Mehmet Cemal Akıl ve Gültekin Dönmez, yola savrulurken motosiklet ise yaklaşık 500 metre ileri sürüklendi. Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken bir yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Mehmet Cemal Akıl ve Gültekin Dönmez'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücü Mehmet Cemal Akıl ile Gültekin Dönmez'in cansız bedenleri otopsi işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

CENAZELER ADLİ TIP KURUMU'NDAN ALINDI

Otopsi işlemlerinin tamamlanan Akıl ile Dönmez'in cenazeleri, defnedilmek üzere yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Mehmet Cemal Akıl'ın cenazesinin Silivrikapı Mezarlığı'nda, Gültekin Dönmez'in cenazesinin ise Silivri'de toprağa verileceği öğrenildi.

D-100 KARAYOLU'NDAKİ MOTOSİKLET KAZASI 2 KİŞİNİN CENAZELERİ ADLİ TIP KURUMU'NDAN ALINDI
D-100 KARAYOLU'NDAKİ MOTOSİKLET KAZASI 2 KİŞİNİN CENAZELERİ ADLİ TIP KURUMU'NDAN ALINDI
D-100 KARAYOLU'NDAKİ MOTOSİKLET KAZASI 2 KİŞİNİN CENAZELERİ ADLİ TIP KURUMU'NDAN ALINDI
D-100 KARAYOLU'NDAKİ MOTOSİKLET KAZASI 2 KİŞİNİN CENAZELERİ ADLİ TIP KURUMU'NDAN ALINDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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D-100 KARAYOLU'NDAKİ MOTOSİKLET KAZASI 2 KİŞİNİN CENAZELERİ ADLİ TIP KURUMU'NDAN ALINDI - Haberler
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