D-100 Karayolu'nda oluşan çatlaklar trafiği aksattı
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D-100 Karayolu'nda oluşan çatlaklar trafiği aksattı

Avcılar'da D-100 Karayolu'nun yan yolunda oluşan çatlaklar nedeniyle, trafik akışı tek şeritten sağlanıyor.

06.02.2020 19:34 | Son Güncelleme: 06.02.2020 19:34
D-100 Karayolu'nda oluşan çatlaklar trafiği aksattı

'da 'nun yan yolunda oluşan çatlaklar nedeniyle, trafik akışı tek şeritten sağlanıyor.

Alınan bilgiye göre, yan yolun Topkapı istikameti Ambarlı Kavşağı mevkisindeki asfaltta henüz bilinmeyen bir nedenle çatlak meydana geldi.

verilmesi üzerine olay yerine gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, çatlakların bulunduğu şeritleri trafiğe kapatırken, trafik akışı tek şeritten sağlandı.

Akşam trafiğinin de etkisiyle uzun araç kuyrukları oluşan yolda, belediye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA
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