D-100 Karayolu'nda motosikletlinin tehlikeli yolculuğu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

D-100 Karayolu'nda motosikletlinin tehlikeli yolculuğu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

100 Karayolu Bostancı mevkiinde akan trafikte tehlikeli şekilde şerit değiştiren motosiklet sürücüsü, cep telefonu kamerasına yansıdı.

ANKARA (DHA) - D-100 Karayolu Bostancı mevkiinde akan trafikte tehlikeli şekilde şerit değiştiren motosiklet sürücüsü, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay 00.10 sıralarında D-100 Karayolu Bostancı mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Akan trafikte tehlikeli hareketler yapan, şeritler arasında tehlikeli şekilde geçişler yapan motosiklet sürücüsü hızını arttırarak gözden kayboldu. Tehlikeli yolculuk anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde motosikletlinin şeritler arasında hızlı ve kontrolsüz bir şekilde geçiş yaptığı, sol şeritte bulunan bir otomobili sıkıştırmaya çalıştığı ve daha sonra önündeki araçlara makas atarak gözden kaybolduğu görünüyor. Polis ekipleri trafiği tehlikeye düşüren o sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.


D-100 Karayolu'nda motosikletlinin tehlikeli yolculuğu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Ankara-Sivas hızlı tren hattı) En kısa sürede açıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ankara-Sivas hızlı tren hattı) En kısa sürede açıyoruz.

 HSK'dan suç örgütü liderinin 2 kez serbest bırakılmasıyla ilgili inceleme

HSK'dan suç örgütü liderinin 2 kez serbest bırakılmasıyla ilgili inceleme

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title