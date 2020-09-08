D-100 Karayolu'nda çocuklardan yine tehlikeli anlar
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D-100 Karayolu'nda çocuklardan yine tehlikeli anlar

KÜÇÜKÇEKMECE'de D-100 Karayolu'nda seyir halindeki araçların önüne atlayan çocukların tehlike dolu anları kameralara yansıdı.

D-100 Karayolu'nda çocuklardan yine tehlikeli anlar
08.09.2020 09:59 | Son Güncelleme: 08.09.2020 10:04

KÜÇÜKÇEKMECE'de D-100 Karayolu'nda seyir halindeki araçların önüne atlayan çocukların tehlike dolu anları kameralara yansıdı.

D-100 Karayolu Sefaköy mevkiinde yaşları 8 ile 12 yaşlarında değişen çocukların yol kenarındaki bariyerleri aşarak yola atlamaları kameralara yansıdı. Görüntülerde yol kenarında yürüyen çocuklar bir süre sonra demir bariyerleri aşarak D-100 Karayolu'na girdi. O sırada yoldan geçen düğün konvoyunun önünü kesen çocuklar, para istedi. Daha sonra demir korkuluklara oturan çocuklar, gelip geçen araçlara ve metrobüslere aldırmadı. Öte yandan geçtiğimiz günlerde de Beylikdüzü'nde benzer olayla yaşanmış, metrobüse binmek için tel örgülerin altından geçen iki çocuk yürekleri ağza getirmişti.


Kaynak: DHA

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