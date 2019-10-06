D-100 karayolu'nda bariyer otomobile saplandı: 4 ağır yaralı

06.10.2019 06:34

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA

D-100 Karayolu Ankara istikametinde seyir halindeki araç henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada bariyerler adeta ok gibi otomobile saplanırken otomobildeki 4 kişi araç içinde sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içinde sıkışan yaralıları kurtarma çalışması yaparken gelen sağlık görevlileri de yaralılara müdahale etti. Araçtan çıkarılan 4 ağır yaralı hastaneye kaldırıldı.

BARİYERLER OK GİBİ SAPLANDI

Kaza D-100 Karayolu, Ankara istikameti Küçükçekmece mevkiinde sabah saat 05: 00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 VG 3392 plakalı otomobilin ismi öğrenilemeyen sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Çobançeşme Kavşağı yan yol ayrımındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü dahil isimleri öğrenilemeyen 4 kişi araç içinde sıkıştı. Yoldan geçen diğer sürücüler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

ARAÇTA SIKIŞTILAR

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içinde sıkışan 4 kişiyi kurtarmak için çalışma başlatırken, gelen sağlık görevlileri de yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Bu sırada kazayı haber alan yakınları arkadaşlarını o halde görünce sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri de olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda araçta sıkışan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ambulanslarla en yakın hastanelere kaldırıldı. Kazaya karışan araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Polis ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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Olayın meydana geldiği yer

Kazaya karışan araç

Yaralıların görüntüsü

İtfaiye ekiplerinin çalışması

Sağlık ekiplerinin müdahalesi

Polisin önlemi

Yakınlarının görüntüsü

Genel ve detaylar

Kaynak: DHA