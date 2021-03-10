D-100 Karayolu Kuzey Yan yolda drone destekli uygulama
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D-100 Karayolu Kuzey Yan yolda drone destekli uygulama

10.03.2021 14:39 | Son Güncelleme: 10.03.2021 14:43
D-100 Karayolu Kuzey Yan yolda drone destekli uygulama

100 Karayolu Kuzey Yan yolda drone destekli yapılan uygulamada, kural ihlali yaptığı tespit edilen 21 sürücüye toplam 3 bin 272 TL para cezası kesildi.

D-100 Karayolu Kuzey Yan yolda drone destekli yapılan uygulamada, kural ihlali yaptığı tespit edilen 21 sürücüye toplam 3 bin 272 TL para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün, D-100 Karayolu Kuzey Yan yolda drone destekli uygulama yaptı. Uygulamada, kural ihlali yapan araçlar ve minibüsler tek tek durduruldu. Kural ihlali yaptığı tespit edilen 21 sürücüye toplam 3 bin 272 TL para cezası kesildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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