D-100 Karayolu Kuzey Yan yolda drone destekli uygulama
10.03.2021 14:39 | Son Güncelleme: 10.03.2021 14:43
100 Karayolu Kuzey Yan yolda drone destekli yapılan uygulamada, kural ihlali yaptığı tespit edilen 21 sürücüye toplam 3 bin 272 TL para cezası kesildi.
D-100 Karayolu Kuzey Yan yolda drone destekli yapılan uygulamada, kural ihlali yaptığı tespit edilen 21 sürücüye toplam 3 bin 272 TL para cezası kesildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün, D-100 Karayolu Kuzey Yan yolda drone destekli uygulama yaptı. Uygulamada, kural ihlali yapan araçlar ve minibüsler tek tek durduruldu. Kural ihlali yaptığı tespit edilen 21 sürücüye toplam 3 bin 272 TL para cezası kesildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı