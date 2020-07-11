D-100 karayolu kenarında top mermisi kovanı bulundu 100 karayolunun kenarında top mermisi kovanı bulundu.

SAKARYA D-100 karayolunun kenarında top mermisi kovanı bulundu.

Jandarmayı arayan kişi, Aşağıdereköy Mevkii D-100 karayolu kenarında, top mermisi bulduğunu söyledi. Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ve Serdivan ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgeye giderek yaklaşık 100 metre genişliğinde güvenlik önlemi aldı, D-100 Karayolu Kocaeli istikametini de trafiğe kapattı. Jandarma ekiplerince yapılan incelemede 150 mm'lik top mermisi kovanı olduğu belirlendi. Her ihtimale karşın kovan, fünye ile kontrollü patlatıldı.Yaklaşık 20 dakika kapanan D-100 karayolu, yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: DHA