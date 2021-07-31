D100 Karayolu Kastamonu-Çorum kesimi havadan denetlendi

D100 Karayolu Kastamonu-Çorum kesimi havadan denetlendi Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı tarafından D100 Karayolu Kastamonu-Çorum kesimi helikopter ile havadan denetlendi.

D100 Karayolu Kastamonu-Çorum kesimi havadan denetlendi

KASTAMONU - Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı tarafından D100 Karayolu Kastamonu-Çorum kesimi helikopter ile havadan denetlendi.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kazaların önlenmesi ve kural ihlali yapan sürücülerin belirlenmesi için denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bünyesinde bulunan D100 Karayolu Kastamonu-Çorum kesimi helikopter ile denetlendi.

Denetimde kural ihlali yapan araçlar havadan tespit edildi. Farkındalık oluşturmak amacıyla yapılan denetimde, 96 araç kontrol edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Vedat Yunus İkizoğlu