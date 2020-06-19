D-100 KARAYOLU İSTANBUL İSTİKAMETİ ULAŞIMA KAPANDI
KOCAELİ'DE D-100 Karayolu Dilovası Batı kavşağı mevkiinde yolun sularla kaplanması nedeniyle İstanbul istikameti ulaşıma kapandı.
19.06.2020 12:13 | Son Güncelleme: 19.06.2020 12:52
KOCAELİ'DE D-100 Karayolu Dilovası Batı kavşağı mevkiinde yolun sularla kaplanması nedeniyle İstanbul istikameti ulaşıma kapandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi suyla kaplanan köprünün altında çalışma yaptı. Yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, araçlar ara yollara yönlendirildi.
KOCAELİ
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Kaynak: DHA