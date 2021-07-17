D-100 kara yolunun Karabük kesiminde yoğunluk yaşanıyor
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D-100 kara yolunun Karabük kesiminde yoğunluk yaşanıyor

D-100 kara yolunun Karabük kesiminde yoğunluk yaşanıyor
Anadolu Ajansı / Ahmet Özler - Haberler | Güncel

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek için yola çıkan vatandaşlar, İstanbul'u Karadeniz kentlerine bağlayan D-100 kara yolunun Karabük kesiminde araç yoğunluğuna neden oldu.

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek için yola çıkan vatandaşlar, İstanbul'u Karadeniz kentlerine bağlayan D-100 kara yolunun Karabük kesiminde araç yoğunluğuna neden oldu.

Bugün mesai bitiminden sonra başlayacak 9 günlük tatil nedeni ile memleketlerine gitmek için yola çıkan tatilciler, D-100 kara yolunun Eskipazar ilçesi sınırlarından geçen 13 kilometrelik kesiminde trafik yoğunluğu oluşturdu.

Özelikle İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'dan Karadeniz illerine gitmek isteyen vatandaşların kullandığı Kemikli rampalarında kamyon ve tır gibi ağır tonajlı araçların yavaşlaması ya da sollama yapmak istemesi nedeniyle trafik yavaş fakat akıcı seyrediyor.

Trafiğin, gece saatlerinde daha çok yoğunlaşması bekleniyor.

Kontrollerini aralıksız sürdüren Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri kurallara uymaları ve dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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