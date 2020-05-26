D-100 kara yolunun Karabük kesiminde sessizlik hakim
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D-100 kara yolunun Karabük kesiminde sessizlik hakim

Her bayram tatili dönüşü yoğunluk yaşanan D-100 kara yolunun Karabük kesimi, yeni tip koronavürüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Ramazan Bayramı'nın son gününde sessizliğe büründü.

D-100 kara yolunun Karabük kesiminde sessizlik hakim
26.05.2020 15:17 | Son Güncelleme: 26.05.2020 15:17

Her bayram tatili dönüşü yoğunluk yaşanan D-100 kara yolunun Karabük kesimi, yeni tip koronavürüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Ramazan Bayramı'nın son gününde sessizliğe büründü.

Karadeniz Bölgesi'ndeki kentleri İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolu, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan tedbirler nedeniyle en sakin günlerini yaşıyor.

Karadeniz'deki illerden İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'ya gitmek için yola çıkan sürücüler nedeniyle özellikle bayramların son günlerinde yoğunluk yaşanan D-100 kara yolunda sessizlik hakim.

Karabük'ün Eskipazar ilçesi sınırlarından geçen 13 kilometrelik kara yolunda, özellikle Karabük-Bolu il sınırında etkili olan yoğunluk bu bayramda görülmüyor.

Yoldan sadece izin belgesi bulunan sürücüler geçiş yapabiliyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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