D-100 kara yolunda çökme

100 kara yolunda çökme İstanbul-Samsun kara yolunca ulaşım ilçeden sağlandı İstanbul-Samsun D-100 kara yolu üzerinde meydana gelen çökme sonrasında onarım çalışmaları başlatıldı.

D-100 kara yolunda çökme

İstanbul-Samsun kara yolunca ulaşım ilçeden sağlandı

ÇANKIRI - İstanbul-Samsun D-100 kara yolu üzerinde meydana gelen çökme sonrasında onarım çalışmaları başlatıldı.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde D-100 kara yolu üzerinde bir alanda meydana gelen çökme oluştu. Gece 03.30 sıralarında Samsun yönünde seyir eden bir sürücünün trafik ekiplerine durumu bildirmesi üzerine çökmenin yaşandığı alana çok sayıda ekip yönlendirildi. Ekipler meydana gelebilecek kazaları önlemek amacıyla yola uyarı levhaları asarken kısa süreli emniyet şeridinden sağlanan İstanbul-Samsun yönündeki ulaşım da ilçe merkezi üzerinden sağlandı. Her gün binlerce aracın kullandığı D-100 kara yolunda korona virüs dolayısıyla trafik akışının az olması olası bir facianın önüne geçti.

İlçe Trafik ekipleri çökmenin yaşandığı yerde önlem alırken Karayolları ekipleri ise çalışmalara başladı.

Kaynak: İHA