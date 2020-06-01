D-100 kara yolunda araç yoğunluğu arttı Karadeniz Bölgesi'ndeki kentleri İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolunun Karabük kesiminde, araç yoğunluğunda artış yaşandı.

Karadeniz Bölgesi'ndeki kentleri İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolunun Karabük kesiminde, araç yoğunluğunda artış yaşandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında şehirler arası seyahat kısıtlamasının kalkmasıyla D-100 kara yolunda hareketlilik başladı.

Yoğunluğun özellikle İstanbul'dan Karadeniz yönünde artış gösterdiği görüldü.

Karabük'ün Eskipazar ilçesi sınırlarından geçen 13 kilometrelik kara yolunda, özellikle Karabük-Bolu il sınırında etkili olan yoğunluk nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğü ve Karayolları ekipleri, yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kara yolunun Karabük sapağında ise ekipler koronavirüse yönelik kontrollerine devam ediyor.

Kaynak: AA