D-100 kara yolu Okmeydanı mevkisindeki kaza trafik yoğunluğu oluşturdu
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D-100 kara yolu Okmeydanı mevkisindeki kaza trafik yoğunluğu oluşturdu

D-100 kara yolu Okmeydanı mevkisindeki kaza trafik yoğunluğu oluşturdu
Anadolu Ajansı / İlyas Kaçar - Haberler | Güncel

100 kara yolu Okmeydanı mevkisinde meydana gelen zincirleme trafik kazası yoğunluğa neden oldu.

D-100 kara yolu Okmeydanı mevkisinde meydana gelen zincirleme trafik kazası yoğunluğa neden oldu.

Alınan bilgiye göre, kara yolunun Okmeydanı mevkisinden Mecidiyeköy istikametine giden 34 CBB 99 plakalı otomobilin sürücüsü, şerit değiştirirken 41 ADR 186 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Bu sırada arkadan gelen 2 otomobilin de bu araçlara çarpmasıyla oluşan zincirleme kaza nedeniyle olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı ya da ölen olmayan kaza nedeniyle D-100 kara yolunun 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza yapan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Kaçar

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