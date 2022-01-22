D-100 kara yolu Kemikli rampalarında kar etkili oluyor - Haberler
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D-100 kara yolu Kemikli rampalarında kar etkili oluyor

AA / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi, Karadeniz illerini İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolu, 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi ve ilçelerin yüksek kesimlerinde de kar etkili oluyor.

KARABÜK (AA) - Karabük- Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi, Karadeniz illerini İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolu, 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi ve ilçelerin yüksek kesimlerinde de kar etkili oluyor.

D-100 kara yolu Kemikli rampalarında kar etkili oluyor

D-100 kara yolu Kemikli rampalarında kar etkili oluyor

D-100 kara yolu Kemikli rampalarında kar etkili oluyor

AA / Orhan Kuzu - Son Dakika Haberleri

Karadeniz, Karabük, Bartın, kar, Güncel, Haber

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