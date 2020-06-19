D-100 kara yolu Dilovası kesimi trafiğe açıldı
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D-100 kara yolu Dilovası kesimi trafiğe açıldı

Kocaeli'nin bazı bölgelerinde aniden bastıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

19.06.2020 18:20 | Son Güncelleme: 19.06.2020 18:25

Kocaeli'nin bazı bölgelerinde aniden bastıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Kocaeli'nin bazı ilçelerinde gün içinde aniden bastıran yağış, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde etkili oldu.

D-100 kara yolu Dilovası kesiminde sağanak nedeniyle Gebze Center AVM mevkisinde su birikintisi oluştu.

Yağmur sebebiyle yollarda oluşan su birikintileri, trafikte aksamaya neden oldu.

Kara yolunun Dilovası kesiminde sağanak nedeniyle kapanan İstanbul istikameti ulaşım, yapılan çalışmaların ardından kontrollü şekilde sağlanmaya başladı. Ankara yönünde ise trafik tüm şeritlerden sağlanıyor.

Olay yerine gelen belediye ve itfaiye ekipleri, yollarda oluşan su birikintilerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, iş makinesi ve vidanjörlerle suyu tahliye etmeye çalışıyor. Öte yandan, yol durumu drone ile havadan görüntülendi.

D-100 kara yolu Dilovası kesimi trafiğe açıldı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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