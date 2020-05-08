D-100'deki feci kazada yaralanan genç yaşamını yitirdi
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D-100'deki feci kazada yaralanan genç yaşamını yitirdi

D-100'deki feci kazada yaralanan genç yaşamını yitirdi
08.05.2020 13:43 | Son Güncelleme: 08.05.2020 13:47

Kocaeli'nin Derince ilçesi D-100 Karayolu'nda 34 EN 1012 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda demir bariyerlere çarparak yolun karşı şeridine geçti.

Kocaeli'nin Derince ilçesi D-100 Karayolu'nda 34 EN 1012 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda demir bariyerlere çarparak yolun karşı şeridine geçti. Meydana gelen kazada ağır yaralanan 23 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Kocaeli'nin Derince ilçesi D-100 Karayolu Derince Tüneli girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 34 EN 1012 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda demir bariyerlere çarparak yolun karşı şeridine geçti. Kontrolsüzce ilerleyen otomobil önce karşı yönden gelen sürücüsü öğrenilemeyen 41 AR 9877 plakalı otomobile, daha sonra İsmail Dörtbudak yönetimindeki 72 DU 566 plakalı tankere çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrularak takla atan 34 EN 1012 plakalı otomobil içerisinde bulunan İbrahim Alpaydın (23) ile yanında bulunan 1 kişi ve diğer otomobilde bulunan 1 kişi olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından araçtan çıkartılan yaralılar ambulansa bindirildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kocaeli Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan İbrahim Alpaydın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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