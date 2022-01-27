D-100'de yol ayrımını görmeyince, bariyere girdi - Haberler
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D-100'de yol ayrımını görmeyince, bariyere girdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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D-100'de yol ayrımını görmeyince, bariyere girdi

Kocaeli'nin Gebze ilçesi D-100 Karayolu'nda sürücüsünün yol ayrımını görmediği kamyonet, bariyere çarptı.

GEBZE, KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesi D-100 Karayolu'nda sürücüsünün yol ayrımını görmediği kamyonet, bariyere çarptı. Kamyonet sürücüsü bu kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, Kocaeli'nin Gebze ilçesi D-100 Karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A. idaresindeki 34 BSJ 153 plakalı Isuzu marka kapalı kasa kamyonet, D-100 üzerinde seyir halindeyken sürücüsünün yol ayrımını görmemesi üzerine bariyere girdi. Kamyonet sürücüsü bu kazadan yara almadan kurtuldu. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kamyonet saplandığı bariyerden çıkamayınca, kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri demir bariyeri kesti. Polis ekipleri ise yol üzerinde önlem aldı. Kamyonet çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

D-100'de yol ayrımını görmeyince, bariyere girdi

D-100'de yol ayrımını görmeyince, bariyere girdi

D-100'de yol ayrımını görmeyince, bariyere girdi

D-100'de yol ayrımını görmeyince, bariyere girdi

D-100'de yol ayrımını görmeyince, bariyere girdi

D-100'de yol ayrımını görmeyince, bariyere girdi

D-100'de yol ayrımını görmeyince, bariyere girdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

D-100 Karayolu, Kamyonet, Kocaeli, Gebze, 3. Sayfa, Haber

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