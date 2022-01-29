D-100'de virajı alamayınca su kanalına düştü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

D-100'de virajı alamayınca su kanalına düştü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
D-100'de virajı alamayınca su kanalına düştü

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'de yüksek hızla viraja girmeye çalışırken direksiyon hakimiyetini kaybeden araç su kanalına düştü.

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'de yüksek hızla viraja girmeye çalışırken direksiyon hakimiyetini kaybeden araç su kanalına düştü.

Kaza, Kocaeli D-100 yanyol İzmit istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.R. (28) hakimiyetindeki Citroen marka hafif ticari araç, Gölcük istikametine giden virajda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sebebiyle bariyerlere çarptı. Çarpmanın ardından duramayan hafif ticari araç su kanalına düştü. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İ.R. kazadan yara almadan kurtulurken araçta maddi hasar meydana geldi. - KOCAELİ

D-100'de virajı alamayınca su kanalına düştü

D-100'de virajı alamayınca su kanalına düştü

D-100'de virajı alamayınca su kanalına düştü

D-100'de virajı alamayınca su kanalına düştü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title