D 100'DE TRAFİK YOĞUNLUĞU
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Koronavirüs, Zonguldak, İstanbul, Güncel

D 100'DE TRAFİK YOĞUNLUĞU

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı sonrası ilk mesai gününde D 100 karayolunda akşam saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu.

20.04.2020 18:07 | Son Güncelleme: 20.04.2020 18:07
D 100'DE TRAFİK YOĞUNLUĞU

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı sonrası ilk mesai gününde D 100 karayolunda akşam saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul'un da aralarında olduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kararı alınmıştı. Yasağın ardından 2 günlük kısıtlama bugün gece saat 00.00'da sona erdi. Haftanın ilk mesai günü akşam saatlerinde D 100 karayolunun Avcılar'dan Beylikdüzü istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Kaynak: DHA

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