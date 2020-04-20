D 100'DE TRAFİK YOĞUNLUĞU
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Koronavirüs, İstanbul, Güncel

D 100'DE TRAFİK YOĞUNLUĞU

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı sonrası ilk mesai gününde D 100 karayolunda akşam saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu.

20.04.2020 17:46 | Son Güncelleme: 20.04.2020 17:46
D 100'DE TRAFİK YOĞUNLUĞU

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı sonrası ilk mesai gününde D 100 karayolunda akşam saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu.Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul'un da aralarında olduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kararı alınmıştı. Yasağın ardından 2 günlük kısıtlama bugün gece saat 00.00'da sona erdi. Haftanın ilk mesai günü akşam saatlerinde D 100 karayolunun Avcılar'dan Beylikdüzü istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. 

- İstanbul

Kaynak: DHA

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