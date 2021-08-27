D-100'de tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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D-100'de tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

D-100'de tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin İzmit ilçesi D-100 Karayolu'nda otomobil ile tırın çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesi D-100 Karayolu'nda otomobil ile tırın çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin İzmit ilçesi D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan Metin Bulut idaresindeki 35 HD 8313 plakalı Volvo marka tır, kör noktasına giren ve sürücüsü öğrenilemeyen 41 KE 145 plakalı Toyota marka otomobil çarpıştı. Tır çaptığı otomobili metrelerce sürükledi. Kazada otomobilde bulunan 2 vatandaş yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar İzmit Seka Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sebebi ile Ankara istikametinde yoğunluk oluştu araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

D-100'de tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
D-100'de tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
D-100'de tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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D-100'de tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Haberler
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