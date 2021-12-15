D-100'de tartışan magandalar araçları birbirlerinin üzerine sürdü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

D-100'de tartışan magandalar araçları birbirlerinin üzerine sürdü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Maltepe D-100 Karayolunda trafikte tehlikeli hareketler yapan maganda sürücüler araçlarını birbirlerinin üzerine sürdü.

MALTEPE, İSTANBUL (İHA) - Maltepe D-100 Karayolunda trafikte tehlikeli hareketler yapan maganda sürücüler araçlarını birbirlerinin üzerine sürdü. Birbirleriyle tartışan magandalar kazaya davetiye çıkardı. Trafikte tehlikeli hareket yapan sürücüler araç kamerasına yansıdı.

D-100 Karayolu Maltepe mevkiinde Ankara istikametinde ilerleyen iki sürücü trafik kurallarını birçok kez ihlal etti. Sürücüler trafikte yaşadıkları gerilim sonrasında otoyolun ortasında araçlarını durdurarak tartıştı. Vatandaşların kornaya basması üzerine yola devam eden maganda sürücüler daha sonra araçlarını birbirlerinin üzerine sürdü. Kazaya davetiye çıkaran magandalar trafikteki diğer vatandaşların canlarını da tehlikeye attı.

Magandaların araçlarını birbirinin üzerine sürdüğü o anlar araç kamerasına yansıdı.

(Emre Sertdemir - Ömer Karaoğlu-İHA)

D-100'de tartışan magandalar araçları birbirlerinin üzerine sürdü

D-100'de tartışan magandalar araçları birbirlerinin üzerine sürdü

D-100'de tartışan magandalar araçları birbirlerinin üzerine sürdü

Karabük merkezli 50 ilde 'bayilerdeki araçları toplayarak tekel oluşturdukları ve araç fiyatlarındaki artışı etkiledikleri' gerekçesiyle 51 şüpheli...

Karabük merkezli 50 ilde "bayilerdeki araçları toplayarak tekel oluşturdukları ve araç fiyatlarındaki artışı etkiledikleri" gerekçesiyle 51 şüpheli...

 İstanbul'da yağmur hayatı felç etti! Yollar ve metrobüs tıklım tıklım

İstanbul'da yağmur hayatı felç etti! Yollar ve metrobüs tıklım tıklım

 Son dakika haberleri: Aynı aileden 7 kişiyi öldüren sanığın yargılanmasına başlandı (3)

Son dakika haberleri: Aynı aileden 7 kişiyi öldüren sanığın yargılanmasına başlandı (3)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title