Son dakika... D-100'DE TAKSİNİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU KAMERADA
Son dakika haberleri: 100'de sürücüsünün zikzaklar çizerek ilerlediği taksi trafikte tehlikeli görüntüler oluşturdu.
ESENYURT, İSTANBUL (DHA) - ESENYURT D-100'de sürücüsünün zikzaklar çizerek ilerlediği taksi trafikte tehlikeli görüntüler oluşturdu.
D-100 Karayolu Esenyurt mevkii Edirne istikametinde ilerleyen sürücülerin cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, aracıyla zikzaklar çizerek ilerleyen taksici trafiği tehlikeye soktu. Zaman zaman ani şerit değiştiren taksici, bir süre sonra gözden kayboldu.