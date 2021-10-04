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Son dakika... D-100'DE TAKSİNİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: 100'de sürücüsünün zikzaklar çizerek ilerlediği taksi trafikte tehlikeli görüntüler oluşturdu.

ESENYURT, İSTANBUL (DHA) - ESENYURT D-100'de sürücüsünün zikzaklar çizerek ilerlediği taksi trafikte tehlikeli görüntüler oluşturdu.

D-100 Karayolu Esenyurt mevkii Edirne istikametinde ilerleyen sürücülerin cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, aracıyla zikzaklar çizerek ilerleyen taksici trafiği tehlikeye soktu. Zaman zaman ani şerit değiştiren taksici, bir süre sonra gözden kayboldu.

Son dakika... D-100'DE TAKSİNİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU KAMERADA

Son dakika... D-100'DE TAKSİNİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU KAMERADA

Son dakika... D-100'DE TAKSİNİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU KAMERADA

Son dakika... D-100'DE TAKSİNİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU KAMERADA
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Esenyurt'ta telefonla oynayan çocuk 11. kattan düştü

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Haber: Son dakika... D-100'DE TAKSİNİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU KAMERADA - Haberler
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