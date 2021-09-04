D-100'de servis otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı
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D-100'de servis otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sakarya D-100 Karayolu'nda seyir halindeki servis otobüsünün hafif ticari arca arkadan çarpması neticesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Sakarya D-100 Karayolu'nda seyir halindeki servis otobüsünün hafif ticari arca arkadan çarpması neticesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 Karayolu Arifiye ilçesi geçişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Akyazı istikametine seyir halinde olan O.Y. idaresindeki 54 S 0140 plakalı servis otobüsü, aynı istikamette seyir halinde olan H.Ö. idaresindeki 54 LR 546 plakalı Fiat marka hafif ticari araca arkadan çarptı. Meydana gelen kazada hafif ticari araç savrularak yolda ters yöne döndü. Kazada hafif ticari araç sürücüsü H.Ö. araçta yolcu olarak bulunan H.Y., L.Y. ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA

D-100'de servis otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı
D-100'de servis otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı
D-100'de servis otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı
D-100'de servis otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı
D-100'de servis otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı
D-100'de servis otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı
D-100'de servis otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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D-100'de servis otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı - Haberler
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