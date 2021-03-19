D-100'de servis minibüsü alev topuna döndü
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D-100'de servis minibüsü alev topuna döndü

19.03.2021 02:20 | Son Güncelleme: 19.03.2021 02:26

100'de servis minibüsü alev topuna döndü Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde seyir halinde olan bir servis minibüsü alev alev yandı.

D-100'de servis minibüsü alev topuna döndü

KOCAELİ - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde seyir halinde olan bir servis minibüsü alev alev yandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü.

Yangın, dün akşam saatlerinde Kocaeli'nin Çayırova ilçesi D-100 Karayolu Ankara istikameti üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K. yönetimindeki 41 P 4322 plakalı servis minibüsünde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Minibüsün motor kısmından dumanların yükselmesi üzerine minibüsün içindeki işçiler aşağıya indi. Yangının kısa sürede büyümesi üzerine minibüs bir anda alev topuna döndü. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonrası yangın söndürüldü. Yangında hiçbir işçi dumandan etkilenmezken, minibüs tamamen kullanılamaz hale geldi.

Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

D-100'de servis minibüsü alev topuna döndü
D-100'de servis minibüsü alev topuna döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA USLU

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