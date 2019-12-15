D-100'de panelvan ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

15.12.2019 07:30 | Son Güncelleme: 15.12.2019 07:30

EYÜPSULTAN D-100 Karayolu Edirnekapı geçişinde panelvan minibüs ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Eyüpsultan D-100 Karayolu Edirnekapı geçişinde bir panelvan ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, D-100 Edirnekapı geçişi Çağlayan istikametinde 05: 30 sıralarında meydana geldi. Ramil Baghirov idaresindeki 34 VS 6714 plakalı panelvan, Çağlayan istikametine gitmekte olan Cengiz Büyük idaresindeki 34 PE 3428 plakalı otomobille çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazaya karışan otomobil ve panelvan çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

- İstanbul