D-100'de otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

D-100'de otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti

09.03.2021 17:32 | Son Güncelleme: 09.03.2021 17:36
D-100'de otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Kartepe ilçesi D-100 Karayolu'nda lastiği patlayan otomobilden inen genç, aynı istikametten gelen bir otomobilin çarpması neticesinde yaşamını yitirdi.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesi D-100 Karayolu'nda lastiği patlayan otomobilden inen genç, aynı istikametten gelen bir otomobilin çarpması neticesinde yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde Kocaeli'nin Kartepe ilçesi D-100 Karayolu İstasyon Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametinde olan Ziya Birkan Köprülü (19) idaresindeki otomobilin lastiği patladı. Yol kenarında durdurduğu otomobilden inen Köprülü'ye aynı istikametten gelen sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil çarptı. Hastaneye kaldırılan Köprülü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Köprülü'nün cenazesi, işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Derince Harmantarla Camii'nde ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Köprülü'nün cenazesi, Çınarlı Mezarlığında toprağa verildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Abdülhamit Gül Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Esra Erol Hakan Yılmaz Müslüm Gürses
Spor Arda Turan Caner Erkin Ersun Yanal Halis Özkahya Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Konya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: D-100'de otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2021 17:50:11. #1.15#
title