Direksiyon hakimiyetini kaybetti demir bariyerlere çarptı
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Direksiyon hakimiyetini kaybetti demir bariyerlere çarptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Direksiyon hakimiyetini kaybetti demir bariyerlere çarptı Kocaeli'nin İzmit ilçesi D-100 Karayolu'nda seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde demir bariyerlere çarptı.

Direksiyon hakimiyetini kaybetti demir bariyerlere çarptı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesi D-100 Karayolu'nda seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde demir bariyerlere çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, trafikte aksamalar meydana geldi.

Kaza, Kocaeli'nin İzmit ilçesi D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cumali K. idaresindeki 41 AFH 648 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sebebiyle demir bariyerlere çarptı. Kazada Cumali K. yaralanırken, çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmasıyla da olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan kaza sebebiyle trafikte aksamalar meydana geldi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Direksiyon hakimiyetini kaybetti demir bariyerlere çarptı
Direksiyon hakimiyetini kaybetti demir bariyerlere çarptı
Direksiyon hakimiyetini kaybetti demir bariyerlere çarptı
Direksiyon hakimiyetini kaybetti demir bariyerlere çarptı
Direksiyon hakimiyetini kaybetti demir bariyerlere çarptı
Direksiyon hakimiyetini kaybetti demir bariyerlere çarptı
Direksiyon hakimiyetini kaybetti demir bariyerlere çarptı
Direksiyon hakimiyetini kaybetti demir bariyerlere çarptı
Direksiyon hakimiyetini kaybetti demir bariyerlere çarptı
Direksiyon hakimiyetini kaybetti demir bariyerlere çarptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Taşören

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