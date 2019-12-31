D-100'de otomobil alev alev yandı
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D-100'de otomobil alev alev yandı

Haber-Kamera: Ozan URAL / İSTANBUL DHAD-100 Karayolu Merter mevkii Topkapı istikametinde bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı.

31.12.2019 07:53 | Son Güncelleme: 31.12.2019 07:55
D-100'de otomobil alev alev yandı

Haber-Kamera: Ozan URAL/ İSTANBUL DHA

D-100 Karayolu Merter mevkii Topkapı istikametinde bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürürken yolda trafik oluştu.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: D-100'de otomobil alev alev yandı
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