D-100'de otobüs çilesi; durakta durmayan otobüse binmek için canlarını tehlikeye atıyorlar

10.12.2019 10:18 | Son Güncelleme: 10.12.2019 10:18

KÜÇÜKÇEKMECE'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı özel halk otobüsleri yan yolda bulunan Sefaköy Durağı'na girmeden D-100 Karayolu'ndan yolcu alıyor. Otobüslerin iş çıkış saatlerinde trafikten kaçmak için yan duraklara girmedikleri iddia edilirken, mağdur olan vatandaşlar canlarını tehlikeye atarak, anayol üzerinden otobüslere binmeye çalışıyorlar.

Küçükçekmece'de son zamanlarda özellikle Çatalca, Silivri ve Kıraç'a giden özel halk otobüsleri akşam saatlerinde artan trafikten dolayı D-100 yan yolda bulunan Sefaköy Durağı'na uğramadan yollarına devam ediyor. Otobüslerden bazıları yolcuları D-100 üzerinden alıyor. Otobüse binmek isteyenler canlarını tehlikeye atarak, ana yola çıkıyor. İş çıkış saatlerinde evlerine gitmek için canlarını tehlikeye atanlar yaşanan duruma isyan ediyor. Yanlarında çocuk ve bebekleri bulunanlar otobüse binebilmek için araçların arasından geçiyor.

"TRAFİĞE GİRMEMEK İÇİN SÜREKLİ YAN YOLU TERCİH EDİYORLAR"

Otobüse binmek için ana yola çıkan Atacan Okan, "Özellikle akşam saatlerinde çok oluyor. Genelde Yenibosna'dan kalkan Silivri, Çatalca otobüsleri, uzun mesafeli otobüsler daha çok yapıyorlar bunu. Buradan yolcu almak istemiyorlar. Yenibosna'dan tam basıyor bilet, buradan boşuna otobüsleri doldurmak istemiyorlar." dedi. Eftelya Turan ise, "İlk defa yaşadığım bir şey değil. Trafiğe girmemek için sürekli yan yolu tercih ediyorlar. Otobüs seferleri de fazla olmadığı için bu soğukta beklemek zorunda kalıyoruz sürekli. Birkaç defa şikayet ettim ama şoförler çok fazla dikkate almıyor. Devamlı duraktan yolcu almama yaşanıyor. Mavi otobüslerde Silivri, Mimarsinan, Gürpınar. O otobüslerde denk geliyorum." dedi.

"BANA ARABA ÇARPSA BUNUN BEDELİNİ KİM ÖDEYECEK?"

Otobüse binebilmek için çocuğuyla ana yola çıkan bir kişi, "1 saattir çocuğumla burada bekliyorum. Durağa uğramıyorlar." ifadelerini kullanırken, Gülnur Çamdan da "Vatandaşlar trafikte koşarak geçiyorlar, ezilme tehlikesi yaşıyorlar. Bunlara bir çözüm bulsunlar yani. Otobüsler durmuyor, duranlar da karşıda duruyor. Burası işlek cadde karşıya geçmek zorunda kalıyorlar." diye konuştu.

Birol Kumaş ise, "Bu durumdan sadece ben değil herkes şikayetçi. Oradan geçtikleri yetmiyor bir de en sol şeritten hızlı bir şekilde gidiyorlar. Özellikle bunu üstüne basa basa söylüyorum, Ücretsiz olduğunu anlıyorlar yaşlıların ve durmuyorlar. Bunu sadece Çatalca arabaları değil mavi bütün özel arabalar yapıyor, özel halk otobüsleri. Çatalca, Kıraç… Yaşlı teyze bir gün beni hastane önünde yanımda durmamı istedi. Ben de bir şeyi var sandım. 'Ücretsiz olunca durmuyorlar sen gençsin o yüzden yanında dururlar' dedi. Çatalca'da hastanede. Ben yolun ortasında otobüs beklemek zorunda mıyım? Şimdi orada bana bir araba çarpsa kim bunun bedelini ödeyecek?" diye konuştu.

Kaynak: DHA