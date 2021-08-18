D-100'de makas atarak ilerleyen düğün konvoyuna ceza
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

D-100'de makas atarak ilerleyen düğün konvoyuna ceza

D-100'de makas atarak ilerleyen düğün konvoyuna ceza
Demirören Haber Ajansı / Erol Değirmenci - Haberler | Güncel

100 Karayolu'nda makas atarak ilerleyen düğün konvoyundaki 5 sürücüsüye toplam 4 bin 237 lira ceza kesildi.

D-100 Karayolu'nda makas atarak ilerleyen düğün konvoyundaki 5 sürücüsüye toplam 4 bin 237 lira ceza kesildi. Küçükçekmece D-100 Karayolu Avcılar istikametinde geçtiğimiz pazar günü ilerleyen düğün konvoyundaki 5 araç trafiği tehlikeye düşürdü. S.F., EF., F.Ş., A.Y. ve A.N araçlarıyla zikzak çizdi, makas attı.  Yanlarından geçen araçlardakilerin de hayatını riske sokan sürücüler cep telefonuyla görüntülendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, araçların plakalarından sürücüleri tespit ederek yakaladı. Sürücülere "Araçlar için belirtilen hız limitinin altında sürmek", "Tescil plakasında değişiklik yapma" ve "Makas atmak" suçlarından toplam 4 bin 237 lira para cezası uygulandı. Ayrıca "Trafiğin güvenliğini tehlikeye atmak" suçundan A.Y. ve A.N.'yi  ifadeleri alınmak üzere Küçükçekmece Polis Merkezi'ne götürüldü.

(Fotoğraf)


D-100'de makas atarak ilerleyen düğün konvoyuna ceza
D-100'de makas atarak ilerleyen düğün konvoyuna ceza
D-100'de makas atarak ilerleyen düğün konvoyuna ceza
D-100'de makas atarak ilerleyen düğün konvoyuna ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erol Değirmenci

17 Ağustos depreminin yıl dönümünde tüyler ürperten sosyal deney! Caddede o cümle yankılandı: Sesimi duyan var mı?
17 Ağustos depreminin yıl dönümünde tüyler ürperten sosyal deney! Caddede o cümle yankılandı: Sesimi duyan var mı?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Faik Öztrak Mehmet Şimşek Mustafa Destici
Magazin Ece Üner Ebru Şallı Hande Yener Davut Güloğlu
Spor Muslera Mesut Özil Abdullah Avcı Rachid Ghezzal Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
D-100'de makas atarak ilerleyen düğün konvoyuna ceza - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.8.2021 14:08:02. #1.16#

title