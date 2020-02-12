D-100'DE KUCAĞINDA ÇOCUKLA OTOMOBİL KULLANDI
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D-100'DE KUCAĞINDA ÇOCUKLA OTOMOBİL KULLANDI

100 Karayolu'nda kucağındaki çocukla direksiyon başına geçen kişi görenleri şaşkına çevirdi.

12.02.2020 10:07 | Son Güncelleme: 12.02.2020 10:07
D-100'DE KUCAĞINDA ÇOCUKLA OTOMOBİL KULLANDI
MECİDİYEKÖY 'nda kucağındaki çocukla direksiyon başına geçen kişi görenleri şaşkına çevirdi. 

Levent'ten yönüne seyir halinde olan bir araç sürücüsü kucağındaki çocukla uzun süre ilerledi. Öğle saatlerinde trafiğin yoğun olduğu yolda kucağındaki çocukla direksiyon başına geçen sürücü görenleri şaşkına çevirdi. Zaman zaman şerit değiştiren bu sürücü, hem kendi aracındaki yolcuların hem de trafikteki diğer yolcuların canını hiçe saydı. Otomobil bir süre sonra gözden kayboldu. 

Görüntü Dökümü 

------------Trafikte seyir halinde olan araçtan görüntü

 


- İstanbul
Kaynak: DHA
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