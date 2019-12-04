D-100'de kavga: Tartıştığı sürücüye böyle çarptı
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D-100'de kavga: Tartıştığı sürücüye böyle çarptı

AVCILAR'da meydana gelen hasarlı trafik kazası ardından sürücüler arasında kavga çıktı.

04.12.2019 12:43 | Son Güncelleme: 04.12.2019 12:43
D-100'de kavga: Tartıştığı sürücüye böyle çarptı
AVCILAR'da meydana gelen hasarlı trafik kazası ardından sürücüler arasında çıktı. Kavga sırasında bir sürücü aracı geri hareket ettirerek tartıştığı kişiye çarpıp yaraladı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken olay bölgedeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. 

Kaza saat 10.00 sıralarında D-100 Karayolu'nda meydana geldi. 'dan Küçükçekmece'ye giden iki araçtan birinin sürücüsü, duramayınca diğer araca çarptı. Hasarlı kaza ardından iki sürücü arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında sinirlenen sürücü, kendisine bağırdığını ve camına vurduğunu öne sürdüğü diğer sürücüye geri giderek çarptı.  D-100 karayolunda traiğin önemli ölçüde durmasına neden olay üzerine 112 ambulansı çağrıldı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken diğer sürücü Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri aracı ile kaçan öfkeli sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Tartışma ve olay bölgedeki bir güvenlik kamerası ile görüntülendi. Yaralanan sürücünün otomobili trafik ekiplerince çağrılan çekici ile kaldırılınca trafik normale döndü.


- İstanbul
Kaynak: DHA
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