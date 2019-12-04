D-100'de kavga ettiği kişinin çarptığı sürücü o anları anlattı

04.12.2019 14:54 | Son Güncelleme: 04.12.2019 14:54

AVCILAR'da meydana gelen hasarlı trafik kazası ardından sürücüler arasında kavga çıktı. Kavga sırasında bir sürücü aracı geri hareket ettirerek tartıştığı kişiye çarpıp yaraladı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken olay bölgedeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza saat 10.00 sıralarında D-100 Karayolu'nda meydana geldi. Avcılar'dan Küçükçekmece'ye giden iki araçtan birinin sürücüsü, duramayınca diğer araca çarptı. Hasarlı kaza ardından iki sürücü arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında sinirlenen sürücü, kendisine bağırdığını ve camına vurduğunu öne sürdüğü diğer sürücüye geri giderek çarptı. D-100 karayolunda trafiğin önemli ölçüde durmasına neden olay üzerine 112 ambulansı çağrıldı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken diğer sürücü Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri aracı ile kaçan öfkeli sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Tartışma ve olay bölgedeki bir güvenlik kamerası ile görüntülendi. Yaralanan sürücünün otomobili trafik ekiplerince çağrılan çekici ile kaldırılınca trafik normale döndü.

YARALANAN SÜRÜCÜ KONUŞTU

Hastaneye kaldırılan yaralı sürücü Kadir Özerenler, "Arkamdan korna ve sellektör yapıp küfür etti. Araçta çocuk var dedim, küfür etti. Araçtan inip yanına giderken geri vitese takıp bana çarptı. Ayağa kalkıp arka camını yumrukla kırdım" diye konuştu.

Kaynak: DHA

- İstanbul