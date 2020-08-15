D-100'de güvenlik görevlilerini taşıyan minibüs servisi devrildi: 6 yaralı Kocaeli'nin Gebze ilçesi D-100 Karayolu'nda güvenlik görevlilerini taşıyan minibüs bariyerlere çarparak yan yattı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesi D-100 Karayolu'nda güvenlik görevlilerini taşıyan minibüs bariyerlere çarparak yan yattı. Kazada araçta bulunan 6 kişi yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin Gebze ilçesi D-100 Karayolu Gebze Otobüs Terminali yolu ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir güvenlik şirketine ait Ferdi B. yönetimindeki 41 P 9534 plakalı minibüs bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisi savrulan minibüs yan yattı. Kazada minibüs içerisinde bulunan sürücü Ferdi B. ve 5 güvenlik görevlisi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler tarafından araçtan çıkartılan yaralılar, ambulanslarda yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ekipler tarafından olay yerinde yapılan incelemelerin ardından minibüs çekici yardımı ile yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Hakan Öztürk/İHA)

Kaynak: İHA