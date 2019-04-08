D-100'de Devrilen Otomobil Trafik Yoğunluğuna Neden Oldu

Yenibosna D-100 karayolu Avcılar istikametinde iki otomobil çarpıştı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kazaya karışan otomobillerden birinin yan yatması nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza saat 10.30 sıralarında Yenibosna D-100 karayolu, Avcılar yönünde meydana geldi. İddiaya göre, 34 EA 6480 plakalı otomobille 33 DHE 05 plakalı otomobil bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 EA 6480 plakalı otomobil yan yattı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve çevredeki sürücüler yan yatan aracı iterek kaldırdı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, trafik Avcılar yönünde durma noktasına geldi. Kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Tek şeritten verilen trafik yan yatan otomobilin kaldırılmasıyla normal seyrine döndü.

- İstanbul

Kaynak: DHA