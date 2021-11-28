D-100'de beton bariyere çarpan otomobil takla attı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

D-100'de beton bariyere çarpan otomobil takla attı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
D-100'de beton bariyere çarpan otomobil takla attı

Kocaeli'nin Gebze ilçesi D-100 Karayolu'nda beton bariyere çarpan otomobil takla attı.

GEBZE, KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesi D-100 Karayolu'nda beton bariyere çarpan otomobil takla attı. Otomobilin içinde bulunan sürücü ve annesi bu kazayı küçük sıyrıklarla atlattı.

Kaza, Kocaeli'nin Gebze ilçesi D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadir Y. idaresindeki 41 ABE 275 Renault marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton bariyere çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil takla attı. Kaza sonrasında sürücü Kadir Y. ve araçta yolcu olarak bulunan annesi Aysun Y. hafif bir şekilde yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü ve annesini ambulansta tedavi etti. Kazaya karışan otomobil, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Ağaca çarpan otomobilde eski eşi ölen kadın: Erol, direksiyonu sola çevirdi

Ağaca çarpan otomobilde eski eşi ölen kadın: Erol, direksiyonu sola çevirdi

 Gaziantep'i ayağa kaldıran esrarengiz olay! Yanmış arabanın yanındaki çukurdan 2 ceset çıktı

Gaziantep'i ayağa kaldıran esrarengiz olay! Yanmış arabanın yanındaki çukurdan 2 ceset çıktı

 Alkollü sürücü yolda gördüğü bütün arabalara çarptı

Alkollü sürücü yolda gördüğü bütün arabalara çarptı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title