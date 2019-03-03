D-100'de Araç, Otobüs Durağına Girdi: 1 Yaralı

D-100 Karayolu Maltepe mevkiinde sürücüsünün bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, yol kenarındaki otobüs durağına çarptı. Kazada sürücü yaralanırken o sırada kimsenin bulunmadığı otobüs durağında hasar oluştu.

Kaza D-100 Karayolu Maltepe mevkii Ankara istikametinde saat 00.15 sıralarında meydana geldi. Ayhan Kaya'nın kullandığı 34 UU 9936 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil önce bariyerlere ardından da yol kenarındaki otobüs durağına girdi. Kaza da sürücü Ayhan Kaya yaralanırken o sırada kimsenin bulunmadığı otobüs durağında hasar oluştu. Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan sürücü ambulansa hastaneye götürüldü. Kazayı haber alarak olay yerine gelen sürücünün yakınları ise gözyaşlarına hakim olamadı. Otobüs durağına giren araç ise çekici yardımıyla kaldırıldı.

GÖRÜNDÜ DÖKÜMÜ:

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-Otobüs durağına giren araç

-Trafikten görüntü

-Kaza yapan sürücünün yakınlarının gözyaşı dökmesi

-Aracın çekiciye yüklenmesi

-Genel ve detaylar

(Tür: İstanbul)

Kaynak: DHA