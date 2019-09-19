D-100 'de 4 araç kaza yaptı; trafikte yoğunluk oluştu

19.09.2019 12:47

Bakırköy D-100 Karayolu'nda 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza Bakırköy D-100 Karayolu Çobançeşme mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otomobil önünde seyreden araca arkadan çarpınca zincirleme trafik kazası meydana geldi. Minibüs ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında şans eseri yaralanan olmazken, D-100 Karayolu Şirinevler istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Araçların kaldırılması için bir süre trafiğe de kapatılan yol, araçların kaldırılmasıyla tekrar normal seyrine döndü.

Kaynak: DHA