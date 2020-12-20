CZN Burak, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

CZN Burak, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

20.12.2020 10:41 | Son Güncelleme: 20.12.2020 10:44
CZN Burak, AA'nın

Paylaştığı yemek videolarıyla sosyal medyada fenomen olan Burak Özdemir, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için fotoğraf seçti.

Paylaştığı yemek videolarıyla sosyal medyada fenomen olan Burak Özdemir, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için fotoğraf seçti.

Özdemir, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Özdemir, "haber" kategorisinde Bestami Bodruk'un "Diyarbakır Anneleri", "yaşam" kategorisinde Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu", spor kategorisinde ise Kate Green'in "Galatasaray Avrupa Sahnesinde" fotoğraflarına oy verdi.

Burak Özdemir, her yıl gelenekselleşen fotoğraf oylamasına katılmanın kendisi için mutluluk kaynağı olduğunu belirterek, "Gerçekten her fotoğrafta ayrı bir hikaye ve emek var. Çok anlamlı ve değerli fotoğraflar. Ben seçim yapmakta gerçekten zorlandım ama oyumu favorim olan fotoğraflara kullandım. Emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel İlham Aliyev Donald Trump Mustafa Varank Fahrettin Koca
Magazin Arto Cansu Dere Acun Ilıcalı Merve Dizdar
Spor Falcao Ersun Yanal Sergen Yalçın Malcolm Thomas Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Temmuz Otomobil Gaziantep Acun Ilıcalı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: CZN Burak, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.12.2020 10:58:42. #1.14#
title