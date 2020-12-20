CZN Burak, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Paylaştığı yemek videolarıyla sosyal medyada fenomen olan Burak Özdemir, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için fotoğraf seçti.

Özdemir, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Özdemir, "haber" kategorisinde Bestami Bodruk'un "Diyarbakır Anneleri", "yaşam" kategorisinde Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu", spor kategorisinde ise Kate Green'in "Galatasaray Avrupa Sahnesinde" fotoğraflarına oy verdi.

Burak Özdemir, her yıl gelenekselleşen fotoğraf oylamasına katılmanın kendisi için mutluluk kaynağı olduğunu belirterek, "Gerçekten her fotoğrafta ayrı bir hikaye ve emek var. Çok anlamlı ve değerli fotoğraflar. Ben seçim yapmakta gerçekten zorlandım ama oyumu favorim olan fotoğraflara kullandım. Emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ