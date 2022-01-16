Cypher'a Gelen Bütün Güçlendirme ve Güçsüzleştirmeler

VALORANT, 7 Nisan 2020'de Kapalı Beta'ya girmiş, ve daha sonra 2 Haziran 2020'de ise resmi olarak çıkmıştı. Kapalı Beta'dan beri neredeyse 38 kere yama ve güncelleme yapılan oyunda, ajanlar için de birçok değişiklik, düzenleme ve dengeleme oldu. Bu serimizde sizler için Kapalı Beta'dan başlayarak -0.47 Yaması- en güncel yamaya -4.0 Yaması-kadar ajanlara gelen değişiklikleri sıraladık. Ayrıca, ajanlar ile ilgili giderilen hatalara Yama Notları haberlerimizden ulaşabilirsiniz.

Cypher Güçlendirmeler:

Yama 1.04

Siber Kafes artık satın alma evresinde yerden alınabiliyor.

Yama 3.0

Nöron Hırsızı (X)

Gereken ulti puanı azaldı: 7>>>6

Bubi Tuzağı

Jett'in Rüzgar Gibi (E) yeteneği artık Bubi Tuzaklarını kırmıyor.

Cypher Güçsüzleştirmeler:

Yama 0.50

Siber Kafes artık içinden geçen düşmanları yavaşlatmıyor.

Cypher'ı hep düşmanları hakkında bilgi toplayan ve onları teker teker avlayan biri olarak hayal ettik, ancak kafesinin yavaşlatma etkisi sayesinde düşman takımın tamamını yavaşlatarak Sage'den rol çalar hale gelmişti. Onun bu kafesi kullanarak hala etkili şekilde zaman kazanabileceğini düşünüyoruz; farklı olarak artık düşmanlar bu savunma hattını geçmek için daha fazla seçeneğe sahip olacak (özellikle de iyi koordine olurlarsa).

Gizli Kamera yok edildiğinde bekleme süresi 30 saniyeden >>45 saniyeye çıktı.

Gizli Kamera tur başlarında düşman bölgesinde Sova'nın iğneleri gibi uçuyordu, çünkü onlardan birini rakibe kaptırmanın bedeli çok yüksek değildi. Bu değişikliğin oyuncuları ilk kameraları için daha güvenli yerler bulmaya çalışmaya iteceğini umuyoruz (lütfen kameralarınızı kutuların içine sokmayın).

Yama 1.0

Rüzgar Gibi, ortaya çıktıktan kısa bir süre sonra Cypher'ın Bubi Tuzaklarını otomatik olarak kırıyor.

Rüzgar Gibi öyle güçlü ki, Jett herhangi bir tuzaktan rahatlıkla kurtulabilmeli. Bu, ona daha saldırgan ve riskli hareketler yaparak takımına alan açabilmesi için biraz daha özgürlük tanıyacak.

Yama 1.11

Bubi Tuzağı

Bubi Tuzağı'nı satın alma evresinden sonra yerden almak geçici olarak bir yük verir.

Ajan katledildikten sonra devre dışı kalır ve açığa çıkar.

Gizli Kamera

Ajan katledildikten sonra devre dışı kalır ve açığa çıkar.

Yama 2.07

Cypher artık Siber Kafes'in içine Gizli Kamera yerleştiremeyecek.

Yama 3.05

Cypher'in Bubi Tuzağı artık Breach'in Artçı Sarsıntısı (C) tarafından hasar alıyor.

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