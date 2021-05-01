Cyle Larin kimdir? Larin kaç gol attı? Beşiktaş forvet oyuncusu Larin kaç yaşında, nereli?

Cyle Larin kimdir? Bu akşam Beşiktaş Hatayspor maçının gol kralı olan Beşiktaş'ın şampiyonluktaki adımlarını güçlendiren Cyle Larin, sosyal medyada gündem oldu! Peki, Cyle Larin kimdir? Beşiktaş forvet oyuncusu Larin kaç yaşında, nereli?

Beşiktaş Hatayspor maçı heyecanla devam ederken maçın yıldız isimlerinden Larin merak konusu oldu. Cyle Larin kimdir? Larin kaç gol attı? Beşiktaş forvet oyuncusu Larin kaç yaşında, nereli?

CYLE LARİN KİMDİR?

Jamaika asıllı bir Kanadalı futbolcudur. Cyle Larin 1995 doğumlu olup 26 yaşındadır. Cyle Larin 2018 yılından beridir süper ligde sadece Beşiktaş forması giymiştir. Cyle Larin Türkiye'ye Amerika Birleşik Devletleri liginde mücadele eden takımlardan olan Orlando City SC takımından gelmiştir.

Cyle Larin 17 Nisan 1995 tarihinde Brampton, Ontario'da dünyaya gelmiştir. Larin, Beşiktaş takımında forvet pozisyonunda görev yapan Jamaika asıllı Kanadalı futbolcudur. Profesyonel kariyerine Sigma FC kulübünde başladı. Daha sonra Orlando City takımında oynadı.

Ocak 2018'de Larin, Beşiktaş'la anlaşarak Türkiye'ye geldi. Beşiktaş ile antrenmanlara çıksa da bir süre Orlando City ile anlaşmazlık olduğu için lisansının çıkması zaman aldı. Sezonun sonlarına doğru kadroya girmeye başlayan Larin, 7 Nisan 2018'de Göztepe ile oynanan maçın son 7 dakikasında oyuna girerek ilk kez Beşiktaş forması giydi. Oyuna girdikten 3 dakika sonra da Beşiktaş için ilk golünü attı. Sezon sonunda Sivasspor ile oynanan maçta hat-trick yaparak sezonu kapattı.

26 Temmuz 2018'de B36 Tórshavn ile oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında forma giyerek ilk Avrupa maçına çıktı. Bu maçın rövanşında Beşiktaş maçı 6-0 kazanırken, Larin hat-trick yaptı. Böylece Demba Ba'dan sonra Beşiktaş formasıyla Avrupa'da hat-trick yapan ikinci futbolcu oldu. Ancak daha sonraki maçlarda istenilen performansı gösteremeyerek sezonu yedek kulübesinde geçirdi.

LARIN KAÇ GOL ATTI?

Maçın ikinci yarısı devam ederken Larin, 4 golüyle maça imza attı.