Cyle Larin, Beşiktaş'a kupada turu getirdi
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Çaykur Rizespor'u Cyle Larin'in 85. dakikada attığı golle 1-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Çaykur Rizespor'u Cyle Larin'in 85. dakikada attığı golle 1-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Vincent Aboubakar'ın yerine 46. dakikada oyuna giren Kanadalı oyuncu, kupadaki ikinci golünü kaydetti. Ligde 11 golü bulunan siyah-beyazlı oyuncu bu maçla birlikte üst üste 3 resmi müsabakada gol sevinci yaşadı.
Larin, ligde oynanan Çaykur Rizespor maçında da Karadeniz temsilcisine 4 gol atmıştı.
Aboubakar 45 dakika oynadı
Çaykur Rizespor karşısında müsabakaya on birde başlayan siyah-beyazlıların golcü oyuncusu Vincent Aboubakar, 45 dakika sahada kaldı.
Teknik direktör Sergen Yalçın, mücadelenin ikinci yarısında Kamerunlu oyuncunun yerine Cyle Larin'i görevlendirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul