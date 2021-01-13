Cyle Larin, Beşiktaş'a kupada turu getirdi
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Cyle Larin, Beşiktaş'a kupada turu getirdi

13.01.2021 23:27 | Son Güncelleme: 13.01.2021 23:30
Cyle Larin, Beşiktaş'a kupada turu getirdi

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Çaykur Rizespor'u Cyle Larin'in 85. dakikada attığı golle 1-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Çaykur Rizespor'u Cyle Larin'in 85. dakikada attığı golle 1-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Vincent Aboubakar'ın yerine 46. dakikada oyuna giren Kanadalı oyuncu, kupadaki ikinci golünü kaydetti. Ligde 11 golü bulunan siyah-beyazlı oyuncu bu maçla birlikte üst üste 3 resmi müsabakada gol sevinci yaşadı.

Larin, ligde oynanan Çaykur Rizespor maçında da Karadeniz temsilcisine 4 gol atmıştı.

Aboubakar 45 dakika oynadı

Çaykur Rizespor karşısında müsabakaya on birde başlayan siyah-beyazlıların golcü oyuncusu Vincent Aboubakar, 45 dakika sahada kaldı.

Teknik direktör Sergen Yalçın, mücadelenin ikinci yarısında Kamerunlu oyuncunun yerine Cyle Larin'i görevlendirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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