Cyberpunk 2077 yeniden PlayStation Mağazası'nda satışa sunuldu!

CD Projekt Red tarafından geliştirilen ve yayınlanan rol yapma oyunu Cyberpunk 2077 6 altı ay önce PlayStation Mağazası'ndan kaldırılmıştı, dün gece geliştirici şirket oyunu yeniden PlayStation Mağazası'nda aktif hâle geldiğini duyurdu. Geçtiğimiz yılın sonunda piyasaya çıkan Cyberkpunk 2077'nin satış fiyatı ne kadar? Cyberpunk 2077 sistem gereksinimleri nelerdir? İşte detaylar!

2020 yılının sonunda piyasaya sürülen Cyberpunk 2077, özellikle oyuncular tarafından oyunda bulunan hatalar nedeniyle tartışmaların odak noktasında yer alıyordu. PlayStation Mağazası üzerinden altı ay önce kaldırılan oyun, bu tartışmaları daha da perçilenmişti. Ancak, son dönemde oyun üzerinde yapılan düzeltmeler ve gerçekleşen indirimlerle olumsuz hava ortadan kalkmış oldu. Cyberpunk 2077'nin, tekrardan konsola geri döndüğünü açıklayan bir paylaşımın yapılmasının ardından ise, konsol oyuncuları olumlu mesajlarını geliştirici şirket ile paylaştı.

CYBERPUNK 2077, PLAYSTATION MAĞAZASI'NDA!

Cyberpunk 2077, şu andan itibaren PlayStation Store üzerinden tekrar satın alınabilir durumda. Oyunun satış fiyatı ise, 399,00 TL. Her ne kadar oyun PlayStation Mağazası'na geri dönmüş olsa bile, CD Projekt oyunun hâlâ PlayStation 4 için kusursuz bir oyun deneyimi sunmayacağını dile getiriyor. Oyundan iyi verim almak isteyen konsol kullanıcıları PS4 Pro ya da PS5 üzerinden keyifli bir oyun deneyimi yaşayabilir.

Ancak, CD Projekt ilerleyen zamanda daha fazla yeni yama geleceğini ve PS4 versiyonunun düzelteceğini açıkladı. Ayrıca, 2021'nin ortalarında yeni nesil konsollara özel ücretsiz bir yükseltme de yayınlanacak.

CYBERPUNK 2077 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum Sistem Gereksinimleri:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 7 or 10

İşlemci: Intel Core i5-3570K or AMD FX-8310

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 780 or AMD Radeon RX 470

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 70 GB kullanılabilir alan

Önerilen Sistem Gereksinimleri: