Cyberpunk 2077, yeni nesil konsollara geliyor olabilir! - Haberler
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Cyberpunk 2077, yeni nesil konsollara geliyor olabilir!

Haberler.com, Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Cyberpunk 2077, yeni nesil konsollara geliyor olabilir!

Cyberpunk 2077'nin yeni nesil konsol sürümlerinin önümüzdeki haftalarda yayınlanacağı sızdırıldı.

Geliştirici ekip CD Projekt RED, Microsoft veya Sony tarafından henüz doğrulanmadı, ancak PlayStation Store'un veri tabanından elde edilen bilgilerle Cyberpunk 2077'nin yeni nesil konsol PlayStation 5'e geleceği sızdırıldı.

Güvenilir söylentileriyle ünlenen Twitter kullanıcısı PlayStation Game Size, Cyberpunk 2077'nin PlayStation 5'e geleceğini bildirdi. Cyberpunk 2077'nin çıkış tarihi olarak ise Şubat ortası ve Mart başı olabileceğini söyledi.

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Microsoft'un oyun konsolu Xbox'ın yeni nesil konsolları Xbox Series X/S için bir söylenti paylaşılmadı, ancak sızdırılan verilerin doğruluğu kanıtlanırsa PlayStation 5'ten sonra ise Xbox Series X ve Series S'e çıkış yapacaktır.

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

cyberpunk 2077, PlayStation 4, Gamegar,, Haber

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